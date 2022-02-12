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Визначився представник України на Євробаченні-2022

Андрій Котенський

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Сьогодні, 12 лютого, в Україні відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022. За результатами голосування перемогу отримала Аліна Паш, яка й поїде представляти нашу країну на пісенний конкурс у Італію, повідомляє Львівський портал.

Переможниця Нацвідбору виконали пісню «Тіні забутих предків».

Цікаво, що за підсумками глядацького голосування перемогу здобув «Kalush Orchestra». Однак через суму балів глядачів та журі український реп-гурт опинився у підсумку на 2-му місці. Зокрема через, низький бал від члена правління Суспільного, відповідального за платформу телебачення — Ярослава Лодигіна.

Додамо, що нещодавно Аліна Паш опинилася у епіцентрі скандалу, за те, що під час війни викладала світлини з Москви і літала із РФ до окупованого Криму.

Минулого року Україну на «Євробаченні» представляв гурт Go_A і посів п’яте місце. Пісня «Шум» стала першою україномовною піснею, що потрапила до світового чарту Billboard, а згодом ще й увійшла до трійки найпопулярніших в історії музичного конкурсу.

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