Ще 38 тисяч українців підхопили коронавірус

Станом на ранок суботи, 12 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 19 943 людей та 265 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 501 182 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 38 212 новим хворим, серед них 864 медикам та 3 029 дітям.
Одужали за останню добу 19 943 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 265 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 668 людей, натомість одужали 3 770 769 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 18 993 661.
Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):
- м. Київ – 4229
- Одеська обл. – 3670
- Дніпропетровська обл. – 2596
- Львівська обл. – 2351
- Хмельницька обл. – 1813
- Донецька обл. – 1808
- Харківська обл. – 1736
- Сумська обл. – 1671
- Херсонська обл. – 1604
- Чернігівська обл. – 1594
- Житомирська обл. – 1489
- Полтавська обл. – 1407
- Київська обл. – 1326
- Запорізька обл. – 1276
- Черкаська обл. – 1246
- Рівненська обл. – 1145
- Волинська обл. – 1060
- Миколаївська обл. – 1013
- Тернопільська обл. – 813
- Закарпатська обл. – 795
- Івано-Франківська обл. – 791
- Чернівецька обл. – 789
- Луганська обл. – 783
- Вінницька обл. – 720
- Кіровоградська обл. – 487
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.
Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтою» наразі залишається лише Полтавська область.
Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.
Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Оксана Попович