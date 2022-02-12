Ще 38 тисяч українців підхопили коронавірус

Станом на ранок суботи, 12 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 19 943 людей та 265 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 501 182 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 38 212 новим хворим, серед них 864 медикам та 3 029 дітям.

Одужали за останню добу 19 943 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 265 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 668 людей, натомість одужали 3 770 769 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 18 993 661.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

м. Київ – 4229

Одеська обл. – 3670

Дніпропетровська обл. – 2596

Львівська обл. – 2351

Хмельницька обл. – 1813

Донецька обл. – 1808

Харківська обл. – 1736

Сумська обл. – 1671

Херсонська обл. – 1604

Чернігівська обл. – 1594

Житомирська обл. – 1489

Полтавська обл. – 1407

Київська обл. – 1326

Запорізька обл. – 1276

Черкаська обл. – 1246

Рівненська обл. – 1145

Волинська обл. – 1060

Миколаївська обл. – 1013

Тернопільська обл. – 813

Закарпатська обл. – 795

Івано-Франківська обл. – 791

Чернівецька обл. – 789

Луганська обл. – 783

Вінницька обл. – 720

Кіровоградська обл. – 487

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтою» наразі залишається лише Полтавська область.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

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