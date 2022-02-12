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Ще 38 тисяч українців підхопили коронавірус

Оксана Попович

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Станом на ранок суботи, 12 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 19 943 людей та 265 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 501 182 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 38 212 новим хворим, серед них 864 медикам та 3 029 дітям.

Одужали за останню добу 19 943 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 265 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 668 людей, натомість одужали 3 770 769 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 18 993 661.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

  • м. Київ – 4229
  • Одеська обл. – 3670
  • Дніпропетровська обл. – 2596
  • Львівська обл. – 2351
  • Хмельницька обл. – 1813
  • Донецька обл. – 1808
  • Харківська обл. – 1736
  • Сумська обл. – 1671
  • Херсонська обл. – 1604
  • Чернігівська обл. – 1594
  • Житомирська обл. – 1489
  • Полтавська обл. – 1407
  • Київська обл. – 1326
  • Запорізька обл. – 1276
  • Черкаська обл. – 1246
  • Рівненська обл. – 1145
  • Волинська обл. – 1060
  • Миколаївська обл. – 1013
  • Тернопільська обл. – 813
  • Закарпатська обл. – 795
  • Івано-Франківська обл. – 791
  • Чернівецька обл. – 789
  • Луганська обл. – 783
  • Вінницька обл. – 720
  • Кіровоградська обл. – 487

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтою» наразі залишається лише Полтавська область.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

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