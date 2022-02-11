У Львові пільговики зможуть отримати е-квиток через ОСББ

Пільгові транспортні картки «ЛеоКарт» у Львові будуть видаватися через об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відтак, деякі пільговики зможуть отримати свої картки прямо вдома. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівавтодор» у Facebook.

Відповідне рішення стало результатом ZOOM-наради представників міської влади та ініціативних голів ОСББ. Представники громадськості запропонували видавати пільгові «ЛеоКарти» для окремих категорій пільговиків через їхні об’єднання співвласників.

Відтак, заступниця міського голови Ірина Маруняк доручила ЛКП «Львівавтодор» розробити механізм видачі е-квитка через ОСББ. Процес відбуватиметься у кілька етапів, проте до кінця березня усі бажаючі пільговики мають отримати свої «ЛеоКарти».

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Заплановано наступні терміни видачі транспортної картки через ОСББ:

до 25 лютого для сайту «ЛеоКарт» розроблять форму реєстрації для ОСББ, які хочуть долучитися до ініціативи;

25 лютого – 10 березня проводитиметься реєстрація ОСББ;

10 – 22 березня триватиме друк пільгових транспортних карток «ЛеоКарт»;

22 – 25 березня видаватимуть надруковані картки для ОСББ;

до 31 березня пільговики мають отримати свої «ЛеоКарти» через ОСББ.

Проте у «Львівавтодорі» додають, що зазначені терміни не остаточні і можуть змінюватися.

Нагадаємо, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток у Львові запроваджують поетапно, у мерії щоразу називали нові дедлайни, коли він врешті запрацює. Спершу запуск мав відбутися восени 2021 року, але згодом його перенесли на січень 2022 року.

Нарешті 13 січня у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацював електронний квиток. Щоправда, на першому етапі ним можуть скористатися тільки пільгові категорії, для решти львів’ян допоки нічого не змінилося.

Де подати документи на е-квиток у Львові шукайте за посиланням.

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