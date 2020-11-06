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Українці стали в 3,5 рази приймати більше антибіотиків, – Степанов

Вероніка Рой

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В Україні споживання антибіотиків зросло в 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Верховній Раді 6 листопада, передає УП.

 

«У нас дійсно зросло споживання антибіотиків. Якщо порівняти з минулим роком в цей самий період – це в 3,5 рази зросло споживання антибіотиків», – сказав Степанов.

Він нагадав, що приймати антибіотики самостійно без призначень лікаря – небезпечно.

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«Велике прохання було, щоб українці не займалися самолікуванням, не купували антибіотики. Тому що інколи приходять, витрачають кошти, по 3-4 антибіотики одразу. Це не потрібно. Це шкодить», – додав міністр.

Водночас Степанов запевнив, що Україна забезпечена ліками, зокрема, фармацевтичні підприємства забезпечені сировиною.

«Якщо в якійсь із аптек зникли антибіотики, тобто їх не завезли, то, думаю, це такі поодинокі випадки. Зокрема, ми проводили наради, збирали керівників наших аптечних мереж щодо забезпеченості і антибіотиками, і антикоагулянтами», – сказав міністр.

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