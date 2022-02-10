Вартість борщу в Україні за рік зросла на 30%

В Україні порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, обійдеться в 80,92 грн. У порівнянні з лютим 2021 року ціна зросла більше ніж на 30%. Про це повідомив незалежний експертно-аналітичний центр BRDO.

У свіжому «індексі борщу» експерти BRDO зазначають, що порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, обійдеться українцям цьогоріч у лютому в 80,92 грн.

Так, у лютому 2021 року, такий набік коштував 62,06 грн, тобто ціна зросла більше ніж на 30%. Експерти компанії зазначають, що усі інгредієнти борщу за рік подорожчали в різній мірі: від незначних 5% до істотних 284,4%.

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Додамо, що найбільше зросли ціни на овочі. У порівнянні з лютим 2021 року, більш ніж вдвічі «злетіли» ціни буряка та моркви та майже в чотири рази – ціна капусти.

Єдиний овоч, ціна якого зросла неістотно, це – картопля (+5,05%). Також не критично подорожчали свинина (+12,03%) та сметана (+8,78%).

Детальніше ознайомитися з динамікою цін на продукти допоможе інфографіка:

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Нагадаємо, як писав Львівський портал торік, у серпні на Львівщині «борщовий набір» у середньому подешевшав на 28%, натомість на 18% зросли в ціні яйця.

Загалом у серпні ціни на харчові продукти на Львівщині впали на 1% у порівнянні з липнем, проте з початку року – навпаки зросли на 5,2%.

Зазначимо, у травні на Львівщині «борщовий набір» навпаки подорожчав на 27%, у червні – аж на третину зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. В липні ціни впали на деякі овочі, проте 30% вартості додала морква.

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Фото – з мережі Інтернет