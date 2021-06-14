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На Львівщині суттєво подорожчали овочі «борщового набору»

Вероніка Рой

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У травні 2021 року на Львівщині на понад 18% подорожчали фрукти, також суттєво зросли ціни на овочі із «борщового набору». Натомість подешевшали яйця. Про це інформує Головне управління статистики Львівщини.

У травні порівняно з квітнем на Львівщині ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,5%, а з початку року – на 5,8%

Зокрема, у травні відчутно подорожчали фрукти – на 18,5%. Ціни на соняшникову олію, майонез, м’ясо птиці, живу, охолоджену рибу підвищилися на 8,3-3,6%. Також на 2,7-2% здорожчало м’ясо свиней, мед, консерви рибні в олії, крупи, кондитерські вироби з цукру. Водночас яйця подешевшали на 17,8%.

Овочі здешевіли у середньому на 2,6%. Зокрема, огірки – на 43,9%, помідори – на 19,1%.

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Разом з тим, овочі «борщового набору» суттєво зросли. Зокрема, на 36,4% подорожчала капуста білокачанна, на 30,7% – буряк, на 26,6% – цибуля ріпчаста, на 17,1% – морква.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,8%, у тому числі тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,2%.

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