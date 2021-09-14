На Львівщині суттєво подешевшав «борщовий набір»

У серпні на Львівщині «борщовий набір» у середньому подешевшав на 28%, натомість на 18% зросли в ціні яйця. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у серпні ціни на продукти харчування на Львівщині впали на 1% у порівнянні з липнем, проте з початку року – навпаки зросли на 5,2%.

Найбільше подешевшали овочі – на 20,1%. Зокрема, впав у ціні «борщовий набір»: морква подешевшала на 46%, буряк – на 42%, помідори – на 37,2%, картопля – майже на 31%, перець солодкий – на 28,2%, капуста білокачанна – на 8,6%, а цибуля ріпчаста – на 4,3%. Водночас аж на 21,7% подорожчали огірки, майже на 6% – гриби.

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Вартість фруктів знизилась на 4,7%.

Щодо інших продуктів харчування, то на 18,2% піднялись у ціні яйця, ще на 4% – цукор, на 2,7% – молоко, на 2,8% – риба. Натомість впали у ціні олія соняшникова – майже на 1%, рибні консерви – на 0,4%. Вартість хліба, м’яса, макаронних виробів і сирної продукції практично не змінилась.

Цигарки зросли у ціні майже на 2%, натомість алкоголь навпаки подешевшав на 0,8%. Одяг і взуття подешевшали на 1,7%. Вартість комунальних послуг в області залишилась незмінною, як і ціни в аптеках.

Щодо сфери транспорту, то ціни на паливо та мастила зросли лише на 0,1%. Вартість проїзду у приміських автобусах не змінилась, а в міжміських електричках – зросла на 1,4%.

Нагадаємо, у травні на Львівщині «борщовий набір» навпаки подорожчав на 27%, у червні – аж на третину зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. В липні ціни впали на деякі овочі, проте 30% вартості додала морква.

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