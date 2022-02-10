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В Україні майже 42 тисячі нових хворих на коронавірус

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 10 лютого, в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 16 628 людей та 280 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 421 741 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 41 694 новим хворим, серед них є 1 101 медиків та  3486 дітей.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 280 людей.

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За весь час пандемії від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 167 людей, натомість одужали 3 729 976 українців. Провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.

Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

  1. Одеська область – 3918;
  2. м. Київ – 3880;
  3. Житомирська область – 2602;
  4. Дніпропетровська область – 2420;
  5. Львівська область – 2280;
  6. Хмельницька область – 2109;
  7. Харківська область – 2016;
  8. Рівненська область – 1917;
  9. Донецька область – 1545;
  10. Полтавська область – 1523;
  11. Чернігівська область – 1476;
  12. Сумська область – 1471;
  13. Івано-Франківська область – 1441;
  14. Запорізька область – 1423;
  15. Київська область – 1373;
  16. Тернопільська область – 1379;
  17. Херсонська область – 1373;
  18. Черкаська область – 1232;
  19. Волинська область – 1118;
  20. Чернівецька область – 1062;
  21. Вінницька область – 1001;
  22. Миколаївська область – 957;
  23. Закарпатська область – 928;
  24. Луганська область – 756;
  25. Кіровоградська область – 494;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З п’ятниці, 11 лютого, червоний рівень епіднебезпеки введуть також у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

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