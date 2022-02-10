В Україні майже 42 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 10 лютого, в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 16 628 людей та 280 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 421 741 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 41 694 новим хворим, серед них є 1 101 медиків та 3486 дітей.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 280 людей.
За весь час пандемії від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 167 людей, натомість одужали 3 729 976 українців. Провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.
Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):
- Одеська область – 3918;
- м. Київ – 3880;
- Житомирська область – 2602;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Львівська область – 2280;
- Хмельницька область – 2109;
- Харківська область – 2016;
- Рівненська область – 1917;
- Донецька область – 1545;
- Полтавська область – 1523;
- Чернігівська область – 1476;
- Сумська область – 1471;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Запорізька область – 1423;
- Київська область – 1373;
- Тернопільська область – 1379;
- Херсонська область – 1373;
- Черкаська область – 1232;
- Волинська область – 1118;
- Чернівецька область – 1062;
- Вінницька область – 1001;
- Миколаївська область – 957;
- Закарпатська область – 928;
- Луганська область – 756;
- Кіровоградська область – 494;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З п’ятниці, 11 лютого, червоний рівень епіднебезпеки введуть також у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.
Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.
Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.
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Андрій Котенський