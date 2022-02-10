В Україні майже 42 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 10 лютого, в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 16 628 людей та 280 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 421 741 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 41 694 новим хворим, серед них є 1 101 медиків та 3486 дітей.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 280 людей.

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За весь час пандемії від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 167 людей, натомість одужали 3 729 976 українців. Провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.

Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

Одеська область – 3918; м. Київ – 3880; Житомирська область – 2602; Дніпропетровська область – 2420; Львівська область – 2280; Хмельницька область – 2109; Харківська область – 2016; Рівненська область – 1917; Донецька область – 1545; Полтавська область – 1523; Чернігівська область – 1476; Сумська область – 1471; Івано-Франківська область – 1441; Запорізька область – 1423; Київська область – 1373; Тернопільська область – 1379; Херсонська область – 1373; Черкаська область – 1232; Волинська область – 1118; Чернівецька область – 1062; Вінницька область – 1001; Миколаївська область – 957; Закарпатська область – 928; Луганська область – 756; Кіровоградська область – 494;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З п’ятниці, 11 лютого, червоний рівень епіднебезпеки введуть також у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Тепер кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

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