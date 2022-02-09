У МОЗ дозволили відкривати лікарняні дистанційно

Пацієнти з підозрою на Covid-19 або ГРВІ найближчим часом зможуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, у МОЗ видали наказ, який дасть змогу лікарям відкривати електронні лікарняні. Відповідний документ допоможе розвантажити лікарів та уникнути контактів хворих на Covid-19 з іншими пацієнтами.

«Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчувають на собі тягар у зв’язку з особливістю «Омікрона» швидко розповсюджуватися», – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Електронний лікарняний діятиме максимум п’ять днів. При наявності симптомів коронавірусу, грипу чи ГРВІ слід зателефонувати сімейному лікарю, який дасть рекомендації щодо лікування та відкриє лікарняний.

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Якщо хвороба триватиме довше п’яти днів, то для продовження лікарняного вже потрібно буде піти до лікаря на прийом.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу в Україні почалась фактично зі середини січня. Її спричинив новий штам коронавірусу «Омікрон». Кілька днів поспіль Україна била свій рекорд із захворюваності, максимальний показник становив понад 43 тисячі недужих. Всіх їх виявили за добу 3 лютого.

Ще раніше в РНБО прогнозували, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. Втім у МОЗ кажуть, що на початку березня захворюваність вже піде на спад.

На Львівщині є 63 офіційно підтверджені інфікування «Омікроном». Цей штам вже витісняє «Дельту» і стає домінуючим.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

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