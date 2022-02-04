Новий covid-рекорд в Україні: за добу виявили більше 43 тисячі хворих

Станом на ранок п’ятниці, 4 лютого, в Україні зафіксували новий рекорд – коронавірус підтвердили у 43 778 людей. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 213 675 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 43 778 новим хворим, серед них 873 медики та 4381 дитина. Така кількість нових хворих – абсолютний рекорд України за весь час пандемії.
Одужали за останню добу 9497 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 174 хворі.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 983 людини, натомість одужали 3 660 351 українця.
Ситуація з коронавірусом за останню добу (нові випадки):
- Одеська область – 4136;
- Львівська область – 3791;
- Житомирська область – 3310;
- м. Київ – 2869;
- Рівненська область – 2521;
- Дніпропетровська область – 2115;
- Хмельницька область – 2081;
- Сумська область – 2073;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Донецька область – 1799;
- Харківська область – 1789;
- Тернопільська область – 1664;
- Київська область – 1551;
- Вінницька область – 1356;
- Чернігівська область – 1311;
- Полтавська область – 1202;
- Черкаська область – 1166;
- Запорізька область – 1060;
- Херсонська область – 1058;
- Волинська область – 1034;
- Чернівецька область – 994;
- Миколаївська область – 921;
- Закарпатська область – 882;
- Луганська область – 805;
- Кіровоградська область – 331.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.
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Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Наталя Дуляба