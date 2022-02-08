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В Україні виявили 34 353 випадки Covid за добу

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 7 лютого, в Україні виявили 34 353 нові випадки коронавірусу. При цьому одужали 15 тисяч людей та 255 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед усіх нових хворих є 3 095 дітей та 955 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували 2 168 осіб;

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 341 790 осіб; одужало – 3 696 285 осіб; летальних випадків – 101 647; проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

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В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.

Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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