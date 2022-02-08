У ТРЦ Львівщини знову шукали вибухівку

7 лютого у Львівській області вкотре заявили про замінування торгових центрів. Повідомлення виявилось фейком. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА

Інформація про замінування надійшла на електронну адресу концентру Служби безпеки України близько 15:00 год.

Цього разу «мінували» торгово-розважальний центр «Куб» в Трускавці і три центри у Львові: «Кінг Крос Леополіс», «Форум» та «Львів».

На місцях ймовірного замінування працювали всі необхідні служби. Обстеження приміщень завершили о 18:00 год, але вибухівки не знайшли. Наразі правоохоронці розшукують особу, яка надала неправдиве повідомлення.

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Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня, «мінували» школу на Сихові.

Також правоохоронці неодноразово шукали вибухівку у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів».

В СБУ кажуть, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із сусідніх країн.

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