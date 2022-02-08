Ляшко заявив, що одночасно можна захворіти на грип та Covid-19

В Україні спостерігається високий рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та Covid-19. Відтак існує ризик одночасно підхопити і коронавірус, і грип. Про це під час брифінгу 8 лютого заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Віктор Ляшко наголосив, що обидва збудники можуть призвести до пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я людини.

«Наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних захворювань вірусних інфекцій. Саме тому треба дотримуватись протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на коронавірус чи будь-які інші гострі респіраторні захворювання залишається високим», – заявив міністр охорони здоров’я.

За інформацією Центру громадського здоров’я України, за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло понад 413 тисяч людей. З них 40% – це діти віком до 17 років.

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Водночас наприкінці січня на Львівщині на грип занедужали понад 22 тисячі людей. Таким чином уже два тижні поспіль в області є перевищений епідемічний поріг – інтенсивний показник за минулий тиждень є на 109,2% більшим від норми. Майже третина із заслаблих – діти.

У МОЗ наголошують: найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Для щеплення будуть доступні три вакцини: Джісі Флю Квадривалент (Корея), Ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди).

У час пандемії не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

Як повідомляв Львівський портал, із середини січня в Україні розпочалась нова хвиля коронавірусу. Минулого тижня кілька днів поспіль фіксували понад 30 тисяч нових випадків на добу. Хоча у МОЗ кажуть, що це не пік захворюваності.

Протягом найближчих двох тижнів в Україні може вдвічі зрости кількість нових інфікувань Covid-19 – до 60 тисяч хворих на добу. Але вже на початку березня ситуація із захворюваністю має стабілізуватися.