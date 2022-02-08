64% львів’ян повністю вакцинувалися від Covid-19

Станом на 7 лютого понад 64% мешканців Львова отримали дві дози вакцини від коронавірусу, тобто є повністю вакцинованими. Про це Львівський портал повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, першою дозою covid-вакцини щепилися 467 015 львів’ян, що становить 68% від усього міського населення. При цьому два щеплення вже мають 439 731 людина, тобто 64,1% мешканець Львова. Крім того, 13 157 львів’ян отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу, а 84 людей щепилися додатковою дозою.

Водночас, за даними Львівської облдержадміністрації, загалом на Львівщині проведено 2 018 008 щеплень. З них 971 957 осіб отримали другу дозу вакцини, 152 – додаткову дозу, 22 741 – бустерну дозу.

Нагадаємо, темпи вакцинації на Львівщині суттєво впали ще з новорічно-різдвяних свят. Щодоби область виконує лише 20-25% від рекомендованого плану. Так, за попередню добу, 7 лютого, covid-щеплення отримали 3844 мешканці області. З них вперше щепилися 1291 людина, вдруге – 1941 особа, ще 609 людей отримали бустерну дозу.

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Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Додамо, нещодавно Кабмін схвалив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік. Так, до кінця року має бути забезпечена імунізація неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у віковій категорії 60+. Наразі Львівщина може похвалися вакцинацією тільки половини дорослого населення області, в той же час 64% літніх людей щеплені від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині шукайте за посиланням. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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