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В Україні – 42 тисячі нових випадків корнавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 5 лютого в Україні виявили 42 533 нові випадки COVID-19. При цьому 9 628 осіб одужали та 185 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 3173;
  • Вінницька область – 1246;
  • Волинська область – 1182;
  • Дніпропетровська область – 2384;
  • Донецька область – 1887;
  • Житомирська область – 2555;
  • Закарпатська область – 800;
  • Запорізька область – 1130;
  • Івано-Франківська область – 1633;
  • Київська область – 1446;
  • Кіровоградська область – 433;
  • Луганська область – 716;
  • Львівська область – 3890;
  • Миколаївська область – 817;
  • Одеська область – 3874;
  • Полтавська область – 1171;
  • Рівненська область – 1977;
  • Сумська область – 1810;
  • Тернопільська область – 1445;
  • Харківська область – 2101;
  • Херсонська область – 1066;
  • Хмельницька область – 2414;
  • Черкаська область – 1222;
  • Чернівецька область – 933;
  • Чернігівська область – 1228.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.

Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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