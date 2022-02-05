В Україні – 42 тисячі нових випадків корнавірусу

Станом на ранок 5 лютого в Україні виявили 42 533 нові випадки COVID-19. При цьому 9 628 осіб одужали та 185 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3173;

Вінницька область – 1246;

Волинська область – 1182;

Дніпропетровська область – 2384;

Донецька область – 1887;

Житомирська область – 2555;

Закарпатська область – 800;

Запорізька область – 1130;

Івано-Франківська область – 1633;

Київська область – 1446;

Кіровоградська область – 433;

Луганська область – 716;

Львівська область – 3890;

Миколаївська область – 817;

Одеська область – 3874;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1977;

Сумська область – 1810;

Тернопільська область – 1445;

Харківська область – 2101;

Херсонська область – 1066;

Хмельницька область – 2414;

Черкаська область – 1222;

Чернівецька область – 933;

Чернігівська область – 1228.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.

Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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