В Україні – 42 тисячі нових випадків корнавірусу

Станом на ранок 5 лютого в Україні виявили 42 533 нові випадки COVID-19. При цьому 9 628 осіб одужали та 185 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 3173;
- Вінницька область – 1246;
- Волинська область – 1182;
- Дніпропетровська область – 2384;
- Донецька область – 1887;
- Житомирська область – 2555;
- Закарпатська область – 800;
- Запорізька область – 1130;
- Івано-Франківська область – 1633;
- Київська область – 1446;
- Кіровоградська область – 433;
- Луганська область – 716;
- Львівська область – 3890;
- Миколаївська область – 817;
- Одеська область – 3874;
- Полтавська область – 1171;
- Рівненська область – 1977;
- Сумська область – 1810;
- Тернопільська область – 1445;
- Харківська область – 2101;
- Херсонська область – 1066;
- Хмельницька область – 2414;
- Черкаська область – 1222;
- Чернівецька область – 933;
- Чернігівська область – 1228.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.
Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Ольга Денисяка