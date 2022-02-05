На Львівщині учні 5-11 класів повертаються за парти, але не всі

У Львівській області учні 5–11 класів з 7 лютого повертаються до очного навчання. Дистанційно продовжать вчитись діти в містах з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Мова йде про Львів, Червоноград, Стрий та Дрогобич. Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС 4 лютого. Про це йдеться у протоколі засідання.

Учні 5–11 класів з 7 лютого навчатимуться дистанційно лише в Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі. Діти продовжать вчитись онлайн через те, що у цих містах найвищий рівень захворюваності на коронавірус, а також – велика кількість населення, тобто у класах є скупчення дітей.

Водночас навчання учнів з 1–4 класів відбуватиметься в очному режимі. Однак, коли хворіє на COVID-19 або перебуває на самоізоляції понад 50 % учнів та вчителів, заклад переходить на дистанційну форму. Рішення щодо переведення на онлайн-режим навчання приймає педагогічна рада кожної школи окремо.

Нагадаємо, з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл.

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Як повідомляв Львівський портал, через спалах коронавірусу з 31 січня на території всієї Львівської області ввели посилені карантинні обмеження Детальніше читайте за цим посиланням.

Перед цим карантин на Львівщині частково посилили з 26 січня: тоді всю освіту, крім дитсадків, перевели на «дистанційку», обмежили наповненість громадського транспорту, зупинили планову госпіталізацію та обмежили розважальні заходи.

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