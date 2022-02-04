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У Львові продовжили дистанційне навчання для школярів

Ольга Денисяка

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Учні 5-11 класів Львова наступного тижня, тобто до 13 лютого, продовжать вчитись дистанційно. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС через високу захворюваність на коронавірус серед дітей. Про це під час брифінгу заявив заступник міського голови Львова Андрій Москалено, передає кореспондент Львівського порталу.

Комісія продовжила дію всіх встановлених карантинних обмежень у Львові. Зокрема, у старшій школі продовжили дистанційне навчання ще на тиждень, а вже з 14 лютого рішення про формат навчання прийматиме директор кожного навчального закладу окремо. Щодо навчання 1-4 класів, вибір надалі залишаєтьмя за керівниками шкіл.

Окрім того, у Львові продовжили дію таких обмежень:

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  • надалі  кафе і ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни можуть працювати лише при повній вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них обох негативного ПЛР-тесту;
  • проведення масових заходів можливе тільки при повній вакцинації організаторів і відвідувачів або наявності у них негативного ПЛР-тесту.
  • робота дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонена;

Зауважимо, що такі ж обмеження ввели на території всієї Львівської області з 31 січня. Детальніше читайте за цим посиланням.

Перед цим карантин на Львівщині частково посилили з 26 січня: тоді всю освіту, крім дитсадків, перевели на «дистанційку», обмежили наповненість громадського транспорту, зупинили планову госпіталізацію та обмежили розважальні заходи.

Нагадаємо, з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл.

За останніми даними, станом на 1 лютого респіраторні захворювання у Львові зараз підхопили майже 9300 дітей, із них 2588 мають підтверджений коронавірус. 86% учнів 1-4 класів вже перейшли на онлайн-навчання.

У львівських лікарнях зараз лежать майже дві сотні дітей з коронавірусом. Медики кажуть: вся малеча є у стані середньої важкості. Найменшому пацієнту виповнилось всього лише 9 днів, ним опікуються в ОХМАТДИТі, наймолодший пацієнт у лікарні на Орлика має два місяці.

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