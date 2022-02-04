В січні у Львівському перинатальному центрі народились 15 двієнь

Протягом січня у Львівському обласному перинатальному центрі народились 477 дітей. Серед них було 15 двієнь. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

В січні в перинатальному центрі народилась 241 дівчинка та 236 хлопчиків. Також серед малюків було 15 двійнят.

Загалом лікарі перинатального центру допомогли прийти у цей світ 477 немовлятам.

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Зауважимо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

Минулого року тут відкрили відділення для виходжування недоношених дітей. Нещодавно в центрі виходили дівчинку, що народилась передчасно і мала вроджену пневмонію.

Із часу відкриття першої черги у 2018-му у Львівському обласному перинатальному центрі народились 15 779 дітей.

Додамо, що на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

Львівський перинатальний центр у 2013 році почали реконструювати. Першу чергу будівництва повноцінно завершили влітку 2018 року. Після цього у медзакладі взялися відновлювати інший, гінекологічний корпус. Його відкрили в липні 2021 року.

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