У Львові виходили передчасно народжене немовля з пневмонією

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили дівчинку, що народилась передчасно і мала вроджену пневмонію. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Медики розповідають, що мама народила немовля шляхом кесаревого розтину на 32 тижні вагітності. Дівчинка з’явилась на світ з вагою 1480 г.

В анамнезі матері був перенесений Covid-19 під час вагітності. Немовля мало дихальні розлади внаслідок респіраторного дистрес-синдрому та внутрішньоутробного інфікування.

З діагнозом вроджена пневмонія дитина перебувала спочатку в реанімації новонароджених, а далі у відділенні постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

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На 15-у добу життя молода мама вже доглядала донечку під опікою персоналу перинатального центру. Христинку виписали на 26 добу життя з вагою 2070 г у задовільному стані.

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