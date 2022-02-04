Показник онкозахворюваності на Львівщині зріс на 7,6%

У 2021 році у Львівській області взяли на облік понад сім тисяч онкохворих. За рік показник захворюваності зріс на 7,6%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник гендиректора Львівського регіонального онкологічного центру Олег Дуда.

Так, за 2021 рік рак виявили у 7094 мешканців Львівщини. 45,3% із них недугу діагностували на першій і другій стадіях, на третій стадії – 18,1%, а на четвертій – 19,1%.

Лідером серед злоякісних новоутворень торік була грудна залоза (786 осіб), далі йде рак шкіри (597 осіб), рак легень, трахеї та бронхів (581 особа) і рак ободової кишки (482 осіб).

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«У 2019 році у нас було виявлено 1035 пацієнтів з раком шкіри, а зараз ми спостерігаємо суттєве зниження цього показника. Натомість незмінним лідером цього сумного рейтингу залишається рак грудної залози – 786 хворих. Із них у занедбаному стані ІІІ-ІV ст. – 25%. І хоча у 2020 році цей показник був вищим і становив 25,6%, але теперішні цифри однаково дуже високі, адже, скажімо, у 2019 році він складав 23,5%», – пояснив Олег Дуда.

На думку лікаря-онколога, саме через пандемію коронавірусу мешканці Львівщини дедалі частіше звертають за допомогою медиків на пізніх стадіях хвороби.

«Ми живемо у час ери Covid-19 і це велика проблема. Бачимо, що усі заходи, які були спрямовані на раннє виявлення онкозахворювань, на фоні пандемії коронавірусу відійшли на задній план. Люди звертаються до лікарів лише тоді, коли з’являється симптоми (біль, задишка, кровотеча), але у таких випадках допомогти вже дуже складно», – зауважив Олег Дуда.

Зазначимо, щороку 4 лютого у світі відзначають День боротьби з раком. Існує понад 100 різновидів цієї хвороби, яка може розвиватися у будь-якій частині тіла.

Медики наголошують, що більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. МОЗ разом з Національним інститутом раку нагадують, які обстеження та у якому віці варто проходити, щоб бути у безпеці.

У Львові є можливість записатися на безкоштовну консультацію у Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр. Для цього вам потрібно отримати направлення у свого сімейного лікаря.

У спеціалістів медзакладу можна отримати такі послуги:

мамографія;

бронхоскопія;

езофагогастроскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

гістероскопія.

Центр знаходиться на вулиці Гашека, 2-А, записатися можна за телефоном: (032)-295-70-70.

Нагадаємо, у 2020 році на Львівщині рак діагностували 6 596 пацієнтам. У п’ятірку найпоширеніших захворювань увійшли рак грудної залози, легенів, ободової кишки, матки та простати. Тоді медики також говорили, що мешканці стали рідше звертатися за допомогою через коронавірус.

Додамо, що саме онкологія є другою причиною смертей на Львівщині. Така ж ситуація і загалом по Україні.

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