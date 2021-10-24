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Мешканці Львівщини найчастіше помирають від хвороб систем кровообігу

Вероніка Рой

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За вісім 2021 року на Львівщині померло 24 598 осіб. Серед найпоширеніших причин смертей мешканців області – хвороби системи кровообігу, COVID-19 та новоутворення. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівщини.

Станом на 1 вересня чисельність наявного населення у Львівській області становила 2485,6 тисяч осіб. Упродовж січня-серпня 2021 року чисельність населення зменшилася на 12122 особи через переважання кількості померлих над кількістю народжених у 2 рази.

Упродовж січня–серпня 2021 року міське населення скоротилось на 7077 осіб, сільське – на 5045 осіб.

Кількість померлих в області порівняно з січнем-серпнем 2020 року збільшилась на 2151 особу або на 9,6% і становила 24 598 осіб. На 100 випадків смертей припало 52 живонароджені дитини.

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За 8 місців 2021 року в області народилось 12845 немовлят, що на 1050 дітей або на 7,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За причинами смерті, перше місце посіли хвороби системи кровообігу (57,0% від усієї кількості померлих), друге – новоутворення (11,7%), третє – коронавірусна інфекція COVID–19 (8,7%).

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