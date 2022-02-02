На Львівщину прибула ще одна партія вакцини Moderna

На Львівщину доставили ще 3000 доз американської вакцини Moderna. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У вівторок, 1 лютого, Львівщині дали ще 3000 доз мРНК-вакцини Moderna. Її дія полягає у створенні шипоподібного білка оболонки вірусу в організмі людини. Імунна система розпізнає білок та починає виробляти антитіла до нього. Відтак людина отримує певний захист перед зустріччю зі справжнім вірусом.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що вакцини мРНК є безпечними, адже вони не здатні змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

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Зазначимо, що американська вакцина Moderna виготовляє однойменна американська компанія. Препарат відомий також під торговельною назвою Spikevax.

Вакцину Moderna ВООЗ схвалила для екстреного застосування. Її ефективність становить 94,1%. Інтервал між двома щепленнями повинен становити 28 днів.

Відомо, що Moderna на 96% запобігає госпіталізації та смерті від штаму «Дельта».

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Станом на 1 лютого два необхідні covid-щеплення отримали майже 963 тисячі мешканців Львівщини, що становить близько половини дорослого населення області. Бустерну дозу зробили наразі лише 17 472 людини. Вакцина Moderna є третьою за популярністю, нею щепили майже 210 тисяч жителів.

Нагадаємо, фактично з новорічних і різдвяних свят на Львівщині тримається низький рівень вакцинації. Щодоби область виконує в середньому лише 20-25% від запланованої норми.

Відтак найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби щепити всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік центрів вакцинації на Львівщині – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації включно до 6 лютого дивіться за цим посиланням.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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