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У Львові заборонили роботу дитячих центрів

Наталя Дуляба

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Через спалах коронавірусу міська комісія ТЕБ і НС посилює карантин у Львові. Під забороною опинилась робота дитячих центрів, всі інші суб’єкти господарювання можуть працювати лише при повній вакцинації працівників та відвідувачів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 1 лютого вирішила посилити карантин у Львові:

  • через високу захворюваність і рівень госпіталізації дітей у лікарні на Орлика розгортають додаткові ліжка, а роботу дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонили;
  • надалі працювати зможуть кафе і ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни, але лише при повній вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них обох негативного ПЛР-тесту;
  • проведення масових заходів можливе тільки при повній вакцинації організаторів і відвідувачів або наявності у них негативного ПЛР-тесту.

Зауважимо, що такі ж обмеження ввели на території всієї Львівської області з 31 січня. Детальніше читайте за цим посиланням.

Перед цим карантин на Львівщині частково посилили з 26 січня: тоді всю освіту, крім дитсадків, перевели на «дистанційку», обмежили наповненість громадського транспорту, зупинили планову госпіталізацію та обмежили розважальні заходи.

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Нагадаємо, з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл.

За останніми даними, станом на 1 лютого респіраторні захворювання у Львові зараз підхопили майже 9300 дітей, із них 2588 мають підтверджений коронавірус. 86% учнів 1-4 класів вже перейшли на онлайн-навчання.

У львівських лікарнях зараз лежать майже дві сотні дітей з коронавірусом. Медики кажуть: вся малеча є у стані середньої важкості. Найменшому пацієнту виповнилось всього лише 9 днів, ним опікуються в ОХМАТДИТі, наймолодший пацієнт у лікарні на Орлика має два місяці.

Про спалах Covid-19 серед дітей раніше заговорили й у МОЗ. За тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

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