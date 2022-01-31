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В Україні виявили понад 22 тисячі хворих на коронавірус

Аліса Белей

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Станом на ранок понеділка, 31 січня, в Україні лабораторно підтвердили 22 026 нових випадків коронавірусу. Померли 78 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 064 495 людей. Протягом неділі, 30 січня, діагноз встановили ще ​​​​22 026 новим хворим, серед них 337 медика та 2 865 дітей.

Одужали за останню добу 4 346 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 78 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 203 людини, натомість одужали 3 622 745 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 1026;
  • Вінницька область – 1070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584;
  • Житомирська область – 1576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1331;
  • Тернопільська область – 1124;
  • Харківська область – 1294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували ​​37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 31 січня, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки та 16 – до помаранчевого.

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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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