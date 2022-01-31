В Україні виявили понад 22 тисячі хворих на коронавірус

Станом на ранок понеділка, 31 січня, в Україні лабораторно підтвердили 22 026 нових випадків коронавірусу. Померли 78 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 064 495 людей. Протягом неділі, 30 січня, діагноз встановили ще 22 026 новим хворим, серед них 337 медика та 2 865 дітей.
Одужали за останню добу 4 346 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 78 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 203 людини, натомість одужали 3 622 745 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1026;
- Вінницька область – 1070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1331;
- Тернопільська область – 1124;
- Харківська область – 1294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 31 січня, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки та 16 – до помаранчевого.
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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Аліса Белей