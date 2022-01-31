В ІТ на Львівщині побільшало іноземців

У 2021 році 40% іноземців на Львівщині офіційно отримали роботу в ІТ, таким чином ця сфера потрапила у лідери за працевлаштуванням громадян з-за кордону. Про це Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Торік в області видали і продовжили 1075 дозволів на працю іноземних громадян та осіб без громадянства, що на 249 дозволів більше, ніж у 2020-му. Таким чином Львівщина є третьою після Києва та Київської області за рівнем охоплення легальною роботою іноземців.

«Загалом у 2021 році в області видано і продовжено дозволів іноземним громадянам, які прибули з 59 країн світу. Найбільше було оформлено документів на громадян Туреччини, Польщі, Індії, Білорусі», – розповів директор обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Найбільше іноземці працюють на виробництвах і в сфері ІТ – по 30% кожна, далі йдуть будівництво, сільське господарство і торгівля – по 10%, слідом – сфера обслуговування і надання послуг – 5%.

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Значний приріст в обласному центрі зайнятості фіксують саме в ІТ – 40% усіх іноземців на Львівщині торік працевлаштувались саме у цій сфері. Водночас у 2020 році ІТ посідали тільки третє місце за популярністю, тоді у лідерах було виробництво і будівництво.

Ще 28% іноземців, яких торік оформили на роботу, обіймали керівні посади або належали до засновників/співзасновників підприємств. Найманими працівниками були 18% людей, ще 14% перебували в області у відрядженнях.

Нагадаємо, на Львівщині знищився рівень безробіття: наприкінці 2020 року на одне робоче місце претендували шестеро осіб, то в кінці 2021-го – троє. Майже третина всіх безробітних зараз – у Львові.

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