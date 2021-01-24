Ким на Львівщині працюють іноземці

У 2020 році на Львівщині побільшало іноземців, які офіційно отримали дозвіл на працю. Здебільшого вони працюють на виробництвах та у будівельній галузі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Протягом минулого року на Львівщині видали 806 дозволів на працю іноземних громадян, що на 80 дозволів більше, ніж у 2019-му. Левова частка дозволів, 75%, центр зайнятості видав підприємствам, які зареєстровані і функціонують у Львові.

Загалом на території області офіційно працюють іноземці з 53 країн світу. Найчастіше сюди їдуть працювати турки – торік вони отримали 338 дозволів, слідом йдуть поляки (123), індуси (57), росіяни (21), азербайджанці (17) та білоруси (15).

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Здебільшого іноземні громадяни на Львівщині працюють у таких галузях:

виробнича діяльність – 30%;

будівництво – 20%;

сільське господарство – 15%;

ІТ – 15%;

торгівля – 10%;

обслуговування та надання послуг – 5%.

Водночас в обласному центрі зайнятості кажуть, що половина тих, хто торік отримав дозвіл на працю, обіймає керівні посади та належить до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».

Ще 30% іноземців – це кваліфіковані спеціалісти, а 20% – відряджені та наймані працівники.

Нагадаємо, у 2020 році рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Зараз на одне робоче місце в області претендують дев’ятеро безробітних, тоді як на початку минулого року – лише троє.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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