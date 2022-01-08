Яку роботу пропонують на Львівщині на початку 2022 року

У перші дні 2022 року працедавці на Львівщині найбільше шукають водіїв, слюсарів різного профілю, сантехніків та швачок. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Станом на початок січня найбільший попит серед роботодавців на Львівщині фіксують на водіїв (285 вакансій), слюсарів різного профілю, зокрема ремонтників, з механо-складальних робіт, сантехніків (240 вакансій) і швачок (понад 170 вакансій).

«На представників цих професій і торік «полювали» працедавці. Водночас база вільних робочих місць і вакантних посад рясніє пропозиціями працевлаштування для касирів торговельного залу, електромонтерів, операторів автоматичних і напівавтоматичних верстатів та установок, кухарів, поліцейських, продавців продовольчих або непродовольчих товарів, будівельників, в тому числі й мулярів, бетонярів, машиністів бульдозера, трактористів. Якщо ж говорити про некваліфіковану працю, то понад 70 варіантів роботи є для двірників, стільки ж – для прибиральників, 50 вакансій – для підсобних працівників, майже 40 – для вантажників», – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

В області зараз є також 630 вакансій для людей із вищою освітою. Йдеться про інженерів різного профілю, бухгалтерів, вчителів, вихователів, лікарів, інспекторів, майстрів.

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На початку 2022 року роботодавці на Львівщині пропонують різні зарплати, їхній розмір коливається від «мінімалки» до 40 тисяч гривень.

На платню від 20 тисяч гривень можуть розраховувати водії автотранспортних засобів, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, мулярі, машиністи екскаватора, забійники, бетонярі, інженери-програмісти, агрономи, проєктувальники, а також начальники управлінь або відділів, майстри шляхові.

Також на Львівщині є майже 500 вільних вакансій в освіті. Всі деталі – тут.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року на одне робоче місце на Львівщині претендували три людини, тоді як в кінці 2020-го – аж шестеро. Майже третина всіх безробітних зараз – у Львові.

Кому найскладніше знайти роботу на Львівщині, читайте за цим посиланням.

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