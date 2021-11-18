Кому найскладніше знайти роботу на Львівщині?

На Львівщині поки що найскладніше знайти роботу законодавцям, вищим державним службовцям, керівникам і менеджерам. На цю професійну групу з-посеред безробітних припало 2,7 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центру зайнятості.

Як повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, області зростає попит на працівників, котрі мають робітничі професії. Водночас доволі високою залишається конкуренція на вакансії, що вимагають вищої освіти.

«Найскладніше знайти роботу законодавцям, вищим державним службовцям, керівникам і менеджера. З-посеред безробітних, а їх станом на 1 жовтня в області було 14,8 тис. осіб, найбільша частка – 18,5% або 2,7 тис. осіб – припадала. У базі вакансій для них налічувалося лише 238 вільних посад (4,2%), тобто навантаження на вакансію сягнуло позначки 12, тоді як в середньому на одне вільне місце праці на Львівщині претендувало 3 безробітних» , – зазначив Василь Барилюк.

Загалом у перші дні листопада обласна служба зайнятості оперувала інформацію про наявність 5,7 тис. пропозицій працевлаштування.

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Серед них 31,5% склали вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом: швачок, монтерів кабельного виробництва, слюсарів з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, мулярів, слюсарів-сантехніків тощо.

Ще 22,7% вільних місць праці призначені для робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, тобто водіїв автотранспортних засобів, операторів котельні, операторів автоматичних тощо.

Для працівників сфери торгівлі та послуг налічувалося 13,6% вакансій, професіоналів – 8,4%, представників найпростіших професій та осіб без спеціальності – 8,2%.

Детальніше про актуальні вакансії на Львівщині читайте за посиланням.

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