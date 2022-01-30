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Завантаженість лікарень на Львівщині: де найбільше хворих

Аліса Белей

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На Львівщині зростає завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Один медзаклад області наближається до 100% завантаженості. Водночас сім лікарень ще не мають пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на неділю, 30 січня, на Львівщині виявили ще 3043 нових хворих на коронавірус. Впродовж минулої доби госпіталізували 192 хворих, ще 2654 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1913 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 437 з них були вакциновані. У реанімації лежать 122 хворих, 50 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

На території Львівщини хворих на коронавірус приймають 25 лікарень.  Їхня завантаженість зараз становить 35,7%. При цьому у семи медзакладах досі немає жодного пацієнта. Водночас одна лікарня заповнена майже на 100%.

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Відтак у стаціонарах Львівської області завантаженість covid-місць зараз виглядає так (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 163
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 250
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 120
  4. у ЛОКЛ (120) – 79
  5. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 100
  6. у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 88
  7. у ЛШМД (830) – 249
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 12
  9. у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 91
  10. у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 81
  11. у Стрийській міській лікарні (190) – 113
  12. у Стебницькій міській лікарні (150) – 99
  13. у Рудківській лікарні (100) – 98
  14. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 115
  15. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 84
  16. у Сокальській ЦРЛ (326) – 33
  17. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 78
  18. у Золочівській ЦРЛ (210) – 60
  19. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 0
  20. у Пустомитівській (80) – 0
  21. у Жовківській ЦРЛ (100) – 0
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0
  25. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 253 957 осіб. Померлих – 6197 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції – 214 776 осіб.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині 28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з понеділка, 31 січня.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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