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Україна посилює кіберзахист після хакерських атак

Оксана Попович

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Голова Держслужби спецзв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь пропонує суттєво посилити кіберзахист України і залучати «етичних хакерів» до тестування IT-систем органів державної влади. Про це він поінформував під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє пресслужба президента.

Нещодавня кібератака на інтернет-ресурси органів державної влади змусила задуматися фахівців над покращенням кібербезпеки. Для цього вже готують відповідні зміни до законодавства.

Так, в Україні хочуть запровадити практику BugBounty – підхід до тестування та знаходження можливих помилок і вразливостей у програмних засобах органів державної влади. Цим мають займатися спеціалісти з кібербезпеки, якщо вони знайдуть помилки чи «шпарини» у програмах, то отримуватимуть платню відповідно до рівня їхньої небезпеки. Саме за таким принципом у 2020 році «етичні хакери» тестували за стосунок «Дія».

Також в органах держвлади і на об’єктах критичної інфраструктури хочуть ввести посади офіцерів із кіберзахисту. Вони будуть підпорядковані Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

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Крім того, в Україні планують фінансово стимулювати державні структури, які виконують завдання з адміністрування ІТ-систем. Водночас за провал кіберзахисту в органах держвлади та на об’єктах критичної інфраструктури посилять відповідальність.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч із 13 на 14 січня хакери атакували сайти Кабміну, низки міністерств й держструктур. Також на стартових сторінках деяких сайтів розмістили повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

Водночас у тексті погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані громадян України жодним чином не постраждали.

Урядові експерти припустили, що хакерську атаку на сайти українських держструктур здійснювали з Росії. Проте у Кремлі все заперечують.

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