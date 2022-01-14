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Дані українців внаслідок атаки хакерів не постраждали, – Мінцифри

Наталя Дуляба

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані громадян України жодним чином не постраждали внаслідок хакерської атаки у ніч на 14 січня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Застосунок “Дія” працював і продовжує працювати стабільно», – написав Федоров.

За його словами, станом на ранок 14 січня більшість сайтів держструктур, на які була здійснена хакерська атака, вже відновили свою роботу. Втім деякі з них досі є недоступними, оскільки триває кіберрозслідування.

Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 січня хакери атакували сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Міносвіти, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінзахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Не працював і сайт «Дія».

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Крім того, на стартовій сторінці деяких міністерств хакери розмістили повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

«Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі», – було вказано у повідомленні хакерів.

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