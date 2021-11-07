На Львівщині б’ють на сполох через низький рівень вакцинації від поліомієліту

На Львівщині лише 53% немовлят провакцинували від поліомієліту, показник імунізації дітей від 1 року є ще гірший – лише 40%. Такою ситуацією вкрай занепокоєні епідеміологи, тож закликають втрутитись місцеву владу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

За підсумками дев’яти місяців 2021 року на Львівщині від поліомієліту провакцинували тільки 53,1% немовлят, тоді як показник імунізації дітей віком від 1 року є ще нижчим і становить 40,6%.

Ревакцинація поліомієліту малюків у 18 місяців сягла лише 45,2%, у 6 років – 44,9%, у 14 років – 44,8%. Така ситуація неабияк непокоїть епідеміологів, адже для досягнення колективного імунітету щепленнями має бути охоплено 95% дітей.

Реклама партнерів

Як пояснює Наталія Іванченко-Тімко, такий низький рівень імунізації не дозволить вберегти від зараження, якщо на Львівщині з’явиться людина, яка буде виділяти вірус поліомієліту.

«Чим це небезпечно? Приїде хтось на територію області, хто буде виділяти поліовірус, і знайдуться сприйнятливі незахищені люди, які можуть захворіти та заразити інших невакцинованих. А це вже страшно. Кожен десятий хворий буде мати паралічі. Хтось не зможе дихати, хтось загине. Не треба повертатись у минуле, у довакцинальний період. Людське життя – безцінне, за нього варто боротися», – наголосила вона і закликала місцеву владу посилити роз’яснювальну роботу і контроль за вакцинацією населення проти поліомієліту.

Зазначимо, нещодавно на Рівненщині вірус поліомієліту спричинив параліч 1,5-річної дитини. Малюк не був вакцинований, оскільки батьки відмовилися від щеплення з релігійних переконань. Цей випадок класифікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру, тож в області почали екстрену вакцинацію усіх дітей віком до 5 років, незалежно від раніше проведених щеплень.

На початку листопада МОЗ підтвердило випадок паралічу у 12-річної дитини на Закарпатті. Найімовірніше, він спричинений саме поліомієлітом, адже малеча не мала необхідних щеплень. Втім наразі остаточну причину паралічу ще з’ясовують, зразки біоматеріалу скерували у лабораторію ВООЗ у Гельсінкі.

Медики наголошують: найефективніший метод профілактики поліомієліту – вакцинація. Її згідно з Календарем профілактичних щеплень необхідно проводити дітям у віці 2,4,6,18 місяців, 6 та 14 років. Щеплення роблять безкоштовно. В Україні є необхідна кількість доз для вакцинації проти поліо.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

головний біль, біль у горлі;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на рівень планової вакцинації серед дітей. Цьогоріч охоплення малечі щепленнями знову є недостатнім для формування колективного імунітету. Станом на червень щеплення від найпоширеніших інфекційних хвороб отримала орієнтовно третина дітей. Із такими темпами в Україні прогнозують ще нижчі показники вакцинації, ніж у 2020 році.

Торік охоплення плановими щепленнями в Україні загалом досягло 80%. Фактично кожна п’ята дитина не отримала всіх необхідних щеплень. Минулоріч Львівщина стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року, охоплення малечі щепленнями впало вдвічі.

Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.