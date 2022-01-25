Помер один із обвинувачених у справі Львівського бронетанкового заводу

Вищий антикорупційний суд закрив частину кримінального провадження за обвинуваченням власника ТОВ «Булет Лайн» Артема Степаненка у справі про розтрату понад 14 млн грн державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» у зв’язку з його смертю. Таке рішення 19 січня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє Слово і діло.

Матір Степаненка подала заяву про закриття справи в частині обвинувачення її сина у зв’язку з його смертю. Аналогічне клопотання надійшло і від його захисника.

«Заяву матері обвинуваченого (Артема Степаненка – ред.) – задовольнити. Кримінальне провадження в частині обвинувачення (Артема Степаненка – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України – закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку з його смертю», – йдеться в рішенні суду.

Реклама партнерів

Також суд скасував арешт майна Степаненка, а саме: квартири; корпоративні права у вигляді 30% статутного капіталу ТОВ «Соурс»; корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу ТОВ «Булет Лайн»; корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу приватного підприємства «Семерам груп»; корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Соурс Україна» і готівкових коштів у сумі 14 500 доларів. Крім того, суд повернув 1,6 млн грн застави, внесеної за обвинуваченого Степаненка.

Нагадаємо, у цій справі обвинувачують колишнього директора ЛБТЗ Романа Тимківа, його ексзаступника Олега Ткаченка, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил України Юрія Мельника та начальника відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ Костянтина Істоміна.

За версією звинувачення, ЛБТЗ виграв конкурсні торги на постачання ЦБТУ ЗСУ нових двигунів В-46-6. Згідно з документами, завод придбав у ТОВ «Булет Лайн» та поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів. Зібрані наслідком докази свідчать про те, що насправді двигуни, що надійшли на завод, були не нові, а використані. До того ж ці двигуни в 2008-2009 роках вже були реалізовані на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України. Розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення, становив понад 14 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що з 2015 директором Львівського бронетанкового заводу був Роман Тимків. Із займаної посади його звільнили 28 серпня 2018 року. У липні 2017 року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка за підозрою у закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави розміром 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення 1,8 млн грн застави.

Проти Романа Тимківа виступали працівники бронетанкового заводу, вони висловили йому недовіру і не впускали на підприємство.

Після Тимківа бронетанковий завод очолив Віктор Андрощук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.