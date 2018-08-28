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Працівники Львівського танкового заводу не впускають на роботу директора

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 28 серпня, працівники Львівського бронетанкового заводу, що на вул. Стрийській, вийшли на протест. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Як зазначив речник патрульної поліції Мар’ян Шпитак, перед входом на завод зібрались працівники, які не хочуть впускати директора та його заступника, що мають вийти на роботу у зв’язку з завершенням терміну відсторонення їх від займаних посад.

Водночас працівник поліції Ігор Зінкевич додав, що мова йде про Романа Тимківа, який за рішенням суду сьогодні має приступити до виконання обов’язків директора бронетанкового заводу. Відтак працівники підприємства вийшли на протест.

Згідно з ухвалою Солом’янського районного суду Києва, Романа Тимківа усунули від посади директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» на два місяці, термін дії ухвали закінчився 27 серпня.

Зазначимо, у липні минулого року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. У цій справі також затримали ще трьох осіб: генерал-майора і полковника з ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ, засновника приватної фірми.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Також нещодавно стало відомо, що арештоване майно директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, якого підозрююють в причетності до розкрадання понад 14 мільйонів гривень, передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Фото: патрульна поліція

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