Романа Тимківа звільнили з посади директора Львівського бронетанкового заводу

Роман Тимків, звільнений з посади директора ДП «Львівський бронетанковий завод». Відповідний наказ сьогодні, 28 серпня, підписано Генеральним директором ДК «Укроборонпром» Павлом Букіним, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що Романом Тимківим під час керівництва підприємством були допущені неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки.

«У зв‘язку з цим, ДП «Львівський бронетанковий завод» рішенням суду зобов’язано сплатити на користь замовника штрафні санкції. Згідно з умовами контракту, укладеного з Романом Тимківим як керівником підприємства, він відповідає за якісне виконання замовлень, недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 28 серпня, працівники Львівського бронетанкового заводу, що на вул. Стрийській, вийшли на протест.

Зазначимо, у липні минулого року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. У цій справі також затримали ще трьох осіб: генерал-майора і полковника з ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ, засновника приватної фірми.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Також нещодавно стало відомо, що арештоване майно директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, якого підозрююють в причетності до розкраданняпонад 14 мільйонів гривень, передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.