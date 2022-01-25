Канада закликала уникати поїздок в Україну та вивозить сім'ї дипломатів

У Канаді закликали своїх громадян уникати поїздок в Україну та залишити країну сім’ям дипломатів через побоювання нападу з боку Росії. Про це пише Українська правда з посиланням на сайт уряду Канади та видання theglobeandmail.

«Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії та нарощування військової присутності в країні та навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною», – йдеться у повідомленні.

Також в уряді Канади закликають своїх громадян уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Крім того, місцеве видання theglobeandmail повідомило з посиланням на власні джерела, що влада Канади наказала сім’ям дипломатичного персоналу залишити Україну через побоювання нападу з боку Росії.

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Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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