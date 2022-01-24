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У Львові жінка опинилася у лікарні через отруєння чадним газом

Аліса Белей

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Жертвою чадного газу у Львові стала ще одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у неділю ввечері, 23 січня, орієнтовно о 21:20 у квартирі житлового будинку на вул. вул. Дж. Вашингтона, 4а, що у Сихівському районі Львова.

Тут чадним газом отруїлись 50-річна жінка. Її у стані середнього ступеня важкості (14% карбоксигемоглобіну) госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Встановлено, що квартира обладнана ПГ-4 та двох функційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово призупинила подачу газу до помешкання.

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Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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