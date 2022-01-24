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Третина українців хоче, щоб Зеленський йшов на другий термін

Оксана Попович

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Дві третини українських громадян не підтримують другий похід на вибори чинного президента Володимира Зеленського. Водночас більше 30% українців ця ідея подобається. Про це свідчать результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня.

Ставлення українців до другого терміну чинного президента різняться. 62,5% опитаних не хотіли б бачити Зеленського на майбутніх президентських перегонах. Водночас 30% громадян підтримують повторне балотування теперішнього гаранта. Однак з осені 2021 року ця підтримка дещо знизилася – на 4%.

Зазначимо, що станом на 1 грудня 58,2% українців висловлювались проти того, аби Володимир Зеленський вдруге балотувався у президенти України. Натомість підтримували таку ідею 34,3% громадян.

Відтак якщо б вибори президента України відбувалися наступної неділі, то 23,5% виборців віддали б свій голос за Володимира Зеленського, майже 21% – за Петра Порошенка, близько 12% – за Юлію Тимошенко, по 9% – за Ігоря Смешка та Юрія Бойка.

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У порівнянні з осінню зріс рівень підтримки колишнього українського президента Петра Порошенка (з 15,6% до 20,9%) та очільника партії «Сила і честь» Ігоря Смешка (з 7,8% до 9,6%). А ось президентські амбіції доведеться збавити ексспікеру парламенту Дмитрові Разумкову, адже його підтримка впала з 7,1% до 5%.

Водночас думки українців щодо проведення дострокових президентських виборів розділилися майже 50% на 50%. Майже половина українців (47,2%) підтримує дострокові президентській вибори, в той час як 46,5% – не підтримують. Хоча частка прихильників перевиборів за останні місяці зросла на 3%.

Додамо, що дослідження проводили методом телефонного інтерв’ю по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь в опитуванні взяли 1205 респондентів віком від 18 років.

Похибка не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Як писав Львівський портал, на початку липня Володимиру Зеленському не довіряли 52% українців, у вересні рівень недовіри до президента знизився до 48%, у листопаді недовіра знову виросла до 59%.

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