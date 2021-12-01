Майже 60% українців не хочуть, щоб Зеленський вдруге йшов у президенти

Понад 58% українців не підтримують ідею повторного балотування Володимира Зеленського у президенти. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Так, 58,2% респондентів висловились проти того, аби Володимир Зеленський вдруге балотувався у президенти України на виборах, що відбудуться у 2024 році. Натомість підтримують таку ідею 34,3% громадян.

При цьому більшість опитаних (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, тоді як позитивно – тільки 29%.

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Водночас соціологи додають: незважаючи на те, що серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, чим молодші респонденти, тим кращим є їхнє ставлення до дистанційного голосування через інтернет.

Також за останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в Україні рухаються в неправильному напрямку. А українців, які говорять про правильний напрямок справ, поменшало із 22,7% до 18,6%.

Додамо, що опитування проводили 26-29 листопада методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Участь у дослідженні взяли 1203 респонденти віком від 18 років.

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Як писав Львівський портал, станом на початок липня Володимиру Зеленському не довіряли 52% українців, а наприкінці жовтня рівень недовіри до президента зріс уже до 59%.

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