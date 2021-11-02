Зеленському не довіряють майже 60% українців

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського впав на 10% у порівнянні з вереснем. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у період 21-23 жовтня.

Разом з тим рейтинг довіри до політиків далі очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 39% опитаних, не довіряють – 59%. Ці цифри дещо змінилися у порівнянні з вереснем 2021 року. Тоді Зеленському довіряли 50% українців, а не довіряли – 48%.

Далі у рейтингу довіри йде Юлія Тимошенко. Їй довіряють 26%, не довіряють – 72%. Натомість Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Замикає четвірку лідерів Юрій Бойко, якому довіряють 24%, не довіряють – 57%, не знають його – 16%.

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Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Натомість 14,1% підтримали б Петра Порошенка, 10,1% – Юлію Тимошенко, 9,5% – Юрія Бойка, 7,3% – Дмитра Разумкова, 7,1% – Ігоря Смешка, 6,0% – Євгена Мураєва, 5,1% – Володимира Гройсмана, 4,3% – Анатолія Гриценка, 3,9% – Олега Ляшка. 2,0% – Олега Тягнибока, 1,5% – Андрій Садового.

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед населення України віком від 18 років і старші. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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