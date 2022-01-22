США наступного тижня планує евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України

США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня, пише Українська правда.

За даними джерела, близького до українського уряду, США проінформували Україну про те, що «ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня» сімей дипломатів із Києва.

Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати здійснять такий драматичний крок, то це буде «надмірною реакцією».

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Згідно з численними джерелами CNN, посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від’їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Представник Держдепартаменту сказав, що їм «нічого оголосити зараз».

«Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації», – сказали у Держдепі.

Представник посольства відмовився від коментарів.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

За даними розвідки, Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

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