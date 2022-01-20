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На Львівщину прибула чергова партія вакцини Moderna

Оксана Попович

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Медичні заклади Львівської області отримали 5 тисяч доз американської вакцини Moderna. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У середу, 19 січня, на Львівщину доставили 5 тисяч доз мРНК-вакцини, розробленої фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (США).

Дія вакцини полягає у створенні шипоподібного білка оболонки коронавірусу в організмі людини. Імунна система розпізнає ці білки як чужі речовини і виробляє імунітет до них. Так людина отримує певний захист при зустрічі зі справжнім вірусом.

«У багатьох країнах нові штами викликають занепокоєння, адже існує ймовірність проривних інфекцій. Вакцинація все ще є найкращим способом запобігти серйозному захворюванню на COVID-19. У ситуації з коронавірусом будь-який імунітет краще, ніж його відсутність. Вакциновані матимуть певний захист, що зменшить ризик розвитку ускладнень та летальних випадків», пояснив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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Варто додати, що на Львівщині станом на 19 січня вже провели 1 941 052 щеплень проти коронавірусу. 939 217 осіб отримали повний курс вакцинації, ще 105 людей щепилися додатковою дозою, а 5151 – бустерною.

Вакциною Moderna здійснили 204 338 щеплень, що складає 10,5% від загальної кількості введених доз у Львівські області.

Нагадаємо, на Львівщині ситуація із захворюванням на коронавірус погіршується. У середу, 19 січня, через зростання рівня госпіталізації хворих на Covid-19 МОЗ віднесло Львівщину до «помаранчевої» зони.

З кожним днем також зростає кількість нових інфікувань. Станом на 20 січня в області зафіксували1 440 нових хворих наCovid-19. Тож медики очікують нову хвилю коронавірусуна Львівщині вже в кінці січня.

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