Епіцентром нового спалаху коронавірусу стала Західна Україна, – МОЗ

В Україні розпочався новий спалах Сovid-19. Найскладнішу епідситуацію фіксують в західних областях. Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, пише РБК-Україна.

Очільник МОЗ нагадав, що за минулу добу, 19 січня, в Україні вже зафіксували18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

«Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху – Західна Україна», ­– заявив Ляшко.

Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області, яка перебуває на порозі «червоної» карантинної зони. Там зафіксований критичний рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

Реклама партнерів

«Міністерство охорони здоров’я вже направило подання про розгляд державній комісії ТЕБ та НС «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин», – пояснив Ляшко.

Також негативну динамікузахворювання на Сovid-19 показують Чернівецька, Львівська і Тернопільська області.

У МОЗ додають, що вже у 10 регіонах України зафіксований штам «Омікрон». Про домінування цього штаму коронавірусу говорити ще рано, проте його поширення свідчить про необхідність підготовки до значної кількості випадків Сovid-19.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки. У середу, 19 січня, Львівщина також потрапила у «помаранчеву» карантинну зону. Тепер у цій зоні – вже сім областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська, Чернівецька, Житомирська і Тернопільська.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.