Більшість повідомлень про замінування в Україні надходить з ОРДЛО, – СБУ

За 2021 рік правоохоронці отримали понад 1100 неправдивих повідомлень терористичного характеру. Фейки надходили з ОРДЛО та сусідніх пострадянських країн. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, пише РБК-Україна.

В основному анонімні повідомлення про закладення вибухівки надсилали електронною поштою на скриньки СБУ, Нацполіції та безпосередньо об’єктів терористичних посягань. Найбільше фекових замінувань було в Києві, Харківській, Запорізькій та Одеській областях.

Відтак за минулий рік правоохоронці нарахували 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру.

З початку цього року псевдомінери помітно активізувалися. В СБУ зафіксували вже 184 фейкові замінування в Україні.

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«У кожному випадку здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Національної поліції з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося», – пояснив спікер СБУ.

За словами Дехтяренка, більшість повідомлень про замінування надходять від користувачів Інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Звідти псевдомінери посилають повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке має зберегти їхню анонімність. Однак не всім вдається сховатися від правосуддя. За минулий рік СБУ викрила близько 300 таких анонімів.

Правоохоронці нагадують, що за неправдиве повідомлення про мінування загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, в разі повторного вчинення ­правопорушення – до 12 років тюрми.

Нагадаємо, останні кілька днів на Львівщині активізувались псевдомінери.12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

А 18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня,«мінували» школу на Сихові.

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