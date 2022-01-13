Замінування шкіл Львова виявилось фейком

Через фальшиве замінування усіх шкіл у Львові правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у середу, 12 січня. Орієнтовно об 11:00 год. анонім повідомив про замінування всіх шкіл Львова на електронну пошту обласного управління СБУ.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Загалом оглянули 130 шкіл, водночас ще 43 школи від перевірки відмовились. З навчальних закладів евакуювали 30 906 учнів та 3051 вчителя.

Реклама партнерів

Жодних вибухонебезпечних речовин чи вибухових пристроїв так і не виявили.

У Нацполіції Львівщини додають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють особу мінера.

Водночас у міському управлінні освіти кажуть, що станом на ранок четверга, 13 січня, всі школи Львова, які вже вийшли з канікул, знову повернулись до навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.