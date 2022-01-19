Як можна відрізнити коронавірус від грипу: пояснення МОЗ

Відрізнити коронавірус від грипу лише за симптомами є складно, адже в обох випадках вони майже однакові. Встановити точний діагноз можна лише лабораторно. Саме від нього залежить ефективне лікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Грип та Covid-19 – це респіраторні захворювання, викликані різними вірусами. Причиною першого є вірусу грипу, а другого – коронавірус, який вперше виявили у 2019 році.

Найімовірніше, коронавірус поширюється легше, ніж грип. Втім обидва захворювання легко передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Обидва захворювання можуть протікати важко, давати ускладнення та навіть спричинити смерть. Водночас відомо, що хворий на коронавірус, на відміну від людини з грипом, може мати довший безсимптомний період, відповідно, довше заражати інших, не знаючи про свою хворобу.

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Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптоматики неможливо. Для визначення діагнозу завжди потрібно зробити тест.

Цікаво, що людина може бути інфікованою двома вірусами одночасно та при цьому мати симптоми і грипу, і Covid-19.

Спільними симптомами грипу та коронавірусу є:

Підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу

Кашель

Втома

Задишка та утруднене дихання

Біль у горлі

Нежить та закладеність носа

Біль у м’язах

Головний біль

Рвота та діарея

Втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається саме при коронавірусі)

З моменту інфікування та до появи перших симптомів може пройти один або більше днів. В обох випадках заражена людина може виділяти та поширювати вірус, до того, як з’являться видимі симптоми.

До групи ризику людей, які можуть мати важкий перебіг грипу та Covid-19, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями та вагітні.

Відтак медики наголошують, що єдиним захистом від вказаних хвороб є вакцинація. Вакцину проти грипу можна купити в аптеках, а щеплення зробити в медзакладі. Натомість вакцина проти коронавірусу – безкоштовна, її можна зробити у пунктах щеплення.

Нагадаємо, медики прогнозують, що нова хвиля коронавірусу на Львівщині почнеться ще до кінця січня.

Вже завершенню різдвяних свят в області поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

У стаціонарах на Львівщині лікують вже більше 1100 хворих на коронавірус. Завантаженість зросла майже до 22%. Хоча напередодні Нового року у лікарнях лежали менше тисячі людей. Такий стабільний показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

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