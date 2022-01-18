Військовий облік жінок: Зеленський пропонує відкоригувати перелік професій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про скасування військового обліку жінок, і доручив міністру оборони доопрацювати та роз’яснити низку питань, які викликали суспільний резонанс. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Станом на 18 січня подання електронної петиції щодо скасування військового обліку жінок підтримали майже 38 тисяч людей, хоча до розгляду достатньо 25 тисяч.

У своїй відповіді Зеленський нагадав, що захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу. Тому в цьому питанні не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

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Зваживши на суспільний резонанс, який виник внаслідок розширення списку професій, представниці яких є військовозобов’язаними, Зеленський також звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушені в петиції питання, зокрема:

– суттєвому уточненню (скороченню) переліку спеціальностей та/або професій зважаючи на реальні потреби оборони держави;

– впровадженню сучасних цифрових технологій під час постановки на військовий облік задля уникнення обов’язкової особистої присутності жінок в ході процедури;

– врегулюванню порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок;

– вирішенню питання адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні стати на військовий облік. Йдеться про такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо.

Пізніше у Міноборони роз’яснили, що стати на військовий облік потрібно буде навіть вагітним та жінкам із малолітніми дітьми. А вже з 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо жінка не на обліку військовозобов’язаних.

Це питання викликало активне обговорення громадськості і вилилося у петицію про скасування військового обліку для жінок на президентському сайті.

Відтак Міноборони готує зміни до військового обліку жінок.

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