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Вагітних та жінок з малими дітьми теж візьмуть на військовий облік

Аліса Белей

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Стати на військовий облік представницям спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями, потрібно буде навіть вагітним та жінкам із малолітніми дітьми. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони України, яке поширило Головне управління розвідки відомства у Facebook.

Там вказують, що роботу з реалізації наказу мають завершити до кінця 2022 року. Це означає, що до цього часу життя українок ніяк не зміниться.

«Мета – приведення до чинного законодавства, країна повинна знати свої резерви. Ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує», – пишуть у Міноборони.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України проведуть аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

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Нагадаємо, Міністерство оборони 11 жовтня видав наказ, який набув чинності 7 грудня. Ним затвердили перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

У переліку наразі є багато поширених професій, зокрема лікарі, програмісти, юристи та водії. Проте там можна знайти й, здавалося б, доволі далекі від військової сфери професії –фотографів, бібліотекарів та навіть фахівців у галузі страхування. Повний перелік професій можна побачити тут.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що указ Міністерства оборони №313 про перебування жінок на військовому обліку створили, аби порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави. 

Зазначимо, що військовий облік не є строковою службою. Він необхідний, щоб розуміти кого і де можливо залучити до оборони держави у разі такої необхідності.

Згідно з законом про військовий обов’язок і військову службу, військовозобов’язані це люди, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Стати на військовий облік є обов’язком для представниць перелічених професій, якщо вони підходять за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

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