Петиція про скасування наказу про військовий облік для жінок набрала потрібну кількість голосів

Петиція про скасування наказу Міністерства оборони України щодо військового обліку для жінок певних професій та спеціальностей за п’ять дні набрала понад 25 тис. необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це йдеться сайті глави держави.

Так, 23 грудня на сайті президента Яна Рашевченко зареєструвала петицію, в якій йдеться про скасування військового обліку для жінок. Ініціаторка закликає відмінити наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313. Натомість користуватися лише переліком тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994.

«Начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації», – зазначається у петиції.

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Петиція протягом п’яти днів набрала 25 тисяч необхідних голосів. Тож тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня Міноборони видало наказ, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язує жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних. Він набув чинності 7 грудня.

У переліку безліч популярних професій, як от програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.Також на військовий облік візьмуть і вагітних та жінок з малими дітьми.

Вже з 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік.

У Міноборони зазначила, що призивати до армії жінок будуть тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

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