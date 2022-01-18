Продаж електронних полісів автоцивілки призупинено через кібератаку

Внаслідок збою в роботі баз даних Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформлення електронних полісів автоцивілки тимчасово зупинене. Про це повідомляють сайти різних українських страхових компаній та агрегаторів з продажу полісів, пише Економічна правда.

Страхові компанії зазначають, що можуть продати поліс лише у паперовому вигляді – його можна вислати поштою або ж забрати у відділенні.

Водночас остаточно не зрозуміло, яким чином і чи взагалі діятиме паперова автоцивілка до моменту відновлення роботи реєстру та внесення в нього даних проданих полісів. За інформацією ЕП на відновлення роботи баз даних МТСБУ знадобиться близько тижня.

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Збій в роботі реєстру МТСБУ спричинила кібератака, яка вивела з ладу десятки державних сайтів у п’ятницю, 14 січня.

У Держспецзв’язку 17 січня заявили, що реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не було ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч із 13 на 14 січня хакери атакували сайти Кабміну, низки міністерств й держструктур. Крім того, на стартовій сторінці деяких сайтів хакери розмістили повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. Також у тексті погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані громадян України жодним чином не постраждали.

Урядові експерти припустили, що хакерська атака на сайти українських держструктур здійснювали з Росії. Проте у Кремлі все заперечують.

Водночас у Microsoft зазначають про пошкодження серверів та знищення частини даних.

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